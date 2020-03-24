?Киев с 25 марта отключит отопление в школах и детсадах

Средства перенаправят на борьбу с инфекцией коронавируса.

Власти Киева решили с 25 марта отключить отопление в школах и детских садах, которые ушли на карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и детсады остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах", - заявил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации убытки города из-за коронавируса могут превысить 1 млрд гривен, поэтому власть должна использовать любую возможность оптимизации средств.

КГГА намерена перенаправить средства на борьбу с инфекцией.

Напомним, 26 марта Киевский городской совет будет рассматривать поправки в бюджет города из-за коронавируса.