?Минздрав: для больных с Covid-19 в Украине есть не меньше 3900 аппаратов ИВЛ

Частные больницы также выделяют для потенциальных больных этажи или боксы.

Министерство здравоохранения заявило, что при необходимости для больных с коронавирусом в Украине есть не меньше 3900 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Около 400 аппаратов для искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц. Около 3500 аппаратов есть в отделениях интенсивной терапии, которые в перспективном плане перепрофилирования больниц в дальнейшем могут использоваться для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью", - сказал он.

Ляшко пояснил, что поскольку на время карантина запрещены плановые операции, то аппараты ИВЛ из операционных тоже могут быть задействованы.

"В то же время, еще есть значительное количество аппаратов искусственной вентиляции легких в операционных, которые проводили плановые операции. Проведение плановых операций на период карантина запрещено, поэтому эти аппараты могут быть использованы", - отметил главный санврач.

Он добавил, что многие частные медучреждения, которые раньше не подавали статистику в Минздрав, тоже выделяют этажи или боксы для потенциальных больных.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Киеве количество аппаратов ИВЛ увеличилось с 200 до 300 штук.

По состоянию на утро 24 марта в Украине официально зарегистрировали 84 случая заболевания COVID-19. При этом за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 11 новых пациентов.

По состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных увеличилось на 13, до 97 человек.