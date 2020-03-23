В больницах Киева находится 13 больных коронавирусом, остальные - на самоизоляции дома - Кличко

В больницах Киева находится 13 больных коронавирусом, остальные - на самоизоляции дома - Кличко

За прошлые сутки Киев получил 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Таким образом в столице уже насчитывается 24 больных этим заболеванием. В больницы города помещены 13 больных, остальные находятся на самоизоляции дома. 

Об этом KV стало известно из видеообращения мэра Киева Виталия Кличко

"Эту информацию мы получаем от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторной центр МОЗ Украины”. Из 14 новых подтвержденных случаев – 8 женщин от 25 до 49 лет и 6 мужчин от 23 до 56 лет. Всего из 24 зарегистрированных случаев – 22 случая инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран: Франция, Испания, Германия. Два случая заражения – от местных жителей в Житомирской области и Киеве. Сегодня 13 из 24 больных находятся в больницах Киева, 11 – на самоизоляции под контролем врачей", – сообщил он.

По его словам, на сегодня в столице проверку быстрыми тестами прошло 594 человека. 

Также по его словам, столица получила 70 тыс. медицинских масок, на днях ожидается партия из тех 100 тыс. масок, которые шьют украинские предприятия. Еще 100 тыс. масок передал городу социально ответственный бизнес. Маски в первую очередь передаются медикам в больницы. Все тесты будут переданы в больницы и семейным врачам.

Он отметил, что Киев создал отдельную оперативную группу из медиков и менеджеров, которые каждый день на связи с ВОЗ, чтобы оперативно и в соответствии с ситуацией получать все рекомендации Всемирной организации. Он работает круглосуточно.

И сообщил, что другая рабочая группа – из медиков, инфекционистов и правоохранителей – определит круг и обследует контактных лиц, у которых подтвержден диагноз.

Напомним, что, по данным Министерства здравоохранения Украины, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Киеве за сутки было выявлено 20 новых случаев заболевания.

Фото: KV


Ольга Марийко, КиевВласть

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