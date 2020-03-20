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2020-03-20
Официальное количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 41
COVID-19 зарегистрирован в 9 областях и Киеве.
Фото: ajansspor.com
В Украине количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции возросло до 41.
Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях, сообщает Министерство здравоохранения.
Таким образом, по состоянию на 23:00 20 марта подтвержден 41 случай COVID-19:
- Черновицкая область - 25 случаев.
- Киев - 3 случая.
- Киевская область - 3 случая.
- Днепропетровская область - 2 случая.
- Житомирская область - 2 случая.
- Ивано-Франковская область - 2 случая.
- Донецкая область - 1 случай.
- Львовская область - 1 случай.
- Харьковская область - 1 случай.
- Тернопольская область - 1 случай.
На данный момент известно о трех летальных исходах из-за COVID-19 в Украине: по одному в Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Первый инфицированный пациент с COVID-19 выздоровел.