Официальное количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 41

COVID-19 зарегистрирован в 9 областях и Киеве.

Официальное количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 41
Фото: ajansspor.com

В Украине количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции возросло до 41.

Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях, сообщает Министерство здравоохранения.

Таким образом, по состоянию на 23:00 20 марта подтвержден 41 случай COVID-19:

  1. Черновицкая область - 25 случаев.
  2. Киев - 3 случая.
  3. Киевская область - 3 случая.
  4. Днепропетровская область - 2 случая.
  5. Житомирская область - 2 случая.
  6. Ивано-Франковская область - 2 случая.
  7. Донецкая область - 1 случай.
  8. Львовская область - 1 случай.
  9. Харьковская область - 1 случай.
  10. Тернопольская область - 1 случай.

На данный момент известно о трех летальных исходах из-за COVID-19 в Украине: по одному в Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Первый инфицированный пациент с COVID-19 выздоровел.

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