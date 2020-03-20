Официальное количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 41

COVID-19 зарегистрирован в 9 областях и Киеве.

В Украине количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции возросло до 41.

Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях, сообщает Министерство здравоохранения.

Таким образом, по состоянию на 23:00 20 марта подтвержден 41 случай COVID-19:

Черновицкая область - 25 случаев. Киев - 3 случая. Киевская область - 3 случая. Днепропетровская область - 2 случая. Житомирская область - 2 случая. Ивано-Франковская область - 2 случая. Донецкая область - 1 случай. Львовская область - 1 случай. Харьковская область - 1 случай. Тернопольская область - 1 случай.

На данный момент известно о трех летальных исходах из-за COVID-19 в Украине: по одному в Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Первый инфицированный пациент с COVID-19 выздоровел.