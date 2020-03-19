Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)

Медсестра Нина Козловская заявила, что власти бросили медиков в борьбе с коронавирусом “один на один”. По ее словам, в медучреждениях не хватает персонала, тот что есть вынужден перерабатывать. Переработка дополнительно не оплачивается. Кроме того, у медиков не хватает элементарного – средств индивидуальной защиты. Медсестра попросила помощи у жителей Киевщины.

Об этом KV стало известно из сообщения медсестры Нины Козловской на странице в соцсети Facebook.

Медсестра в своем сообщении обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и премьер-министру Денису Шмыгалю, Министерству здравоохранения Украины и министру здравоохранения Илье Емцу с просьбой пояснить, почему не выполняются их обещания, приказы и распоряжения.

“Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?! В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача!” – написала в сообщении медсестра.

Также она возмутилась, что при общей нехватке персонала в медицинских учреждениях приходится перерабатывать. Однако, ни о каком повышении зарплат или доплате за переработки нет и речи.

“”Денег нет, но вы держитесь!” Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную. Залишились действительно патриоты своей профессии-смертники! У вас совесть есть?” – возмутилась Нина Козловская.

Медсестра также обратилась к жителям Киевской области с просьбой помочь инфекционному отделению Центральной районной больницы Киево-Святошинского райсовета со средствами индивидуальной защиты – противочумнымы костюмами.

Напомним, общество Красного Креста Украины и Министерство здравоохранения Украины приняли решение организовать совместный колл-центр для предотвращения распространения лишней паники и ложных слухов о ситуации с коронавирусом. Объявлен набор волонтеров для работы в колл-центре.

Отметим, что в Украине были выявлены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19. Один случай в Киеве , один – в Житомире. Таким образом, в настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом. Два случая – летальных.

Фото: Нина Козловская в Facebook.