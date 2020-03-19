Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)

Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)

Медсестра Нина Козловская заявила, что власти бросили медиков в борьбе с коронавирусом “один на один”. По ее словам, в медучреждениях не хватает персонала, тот что есть вынужден перерабатывать. Переработка дополнительно не оплачивается. Кроме того, у медиков не хватает элементарного – средств индивидуальной защиты. Медсестра попросила помощи у жителей Киевщины.

Об этом KV стало известно из сообщения медсестры Нины Козловской на странице в соцсети Facebook.

Медсестра в своем сообщении обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и премьер-министру Денису Шмыгалю, Министерству здравоохранения Украины и министру здравоохранения Илье Емцу с просьбой пояснить, почему не выполняются их обещания, приказы и распоряжения.

“Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?! В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача!” – написала в сообщении медсестра.

Также она возмутилась, что при общей нехватке персонала в медицинских учреждениях приходится перерабатывать. Однако, ни о каком повышении зарплат или доплате за переработки нет и речи.

“”Денег нет, но вы держитесь!” Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную. Залишились действительно патриоты своей профессии-смертники! У вас совесть есть?” – возмутилась Нина Козловская.

Медсестра также обратилась к жителям Киевской области с просьбой помочь инфекционному отделению Центральной районной больницы Киево-Святошинского райсовета со средствами индивидуальной защиты – противочумнымы костюмами.

Напомним, общество Красного Креста Украины и Министерство здравоохранения Украины приняли решение организовать совместный колл-центр для предотвращения распространения лишней паники и ложных слухов о ситуации с коронавирусом. Объявлен набор волонтеров для работы в колл-центре.

Отметим, что в Украине были выявлены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19. Один случай в Киеве, один – в Житомире. Таким образом, в настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом. Два случая – летальных. 

Фото: Нина Козловская в Facebook.


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайнФильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайн
Блок рекламы


Похожие новости
В Николаевской области к админответственности привлекли отца "посевальщика", который мстил своим соседямВ Николаевской области к админответственности привлекли отца "посевальщика", который мстил своим соседям
В Борисполе зафиксирована вспышка детской пневмонии (видео)
В Киево-Печерской лавре несмотря на карантин призвали верующих посещать религиозные службы (видео)В Киево-Печерской лавре несмотря на карантин призвали верующих посещать религиозные службы (видео)
В Черновицкой области составили первый админпротокол за нарушение карантинаВ Черновицкой области составили первый админпротокол за нарушение карантина
Столичные власти намерены прекратить работу мусоропроводов в многоквартирных домах (видео)Столичные власти намерены прекратить работу мусоропроводов в многоквартирных домах (видео)
Столичные власти пригрозили рыночным торговцам большими штрафами за несоблюдение карантинаСтоличные власти пригрозили рыночным торговцам большими штрафами за несоблюдение карантина
Столичным ОСМД и ЖСК предлагают получить дезинфицирующие средства (фото)Столичным ОСМД и ЖСК предлагают получить дезинфицирующие средства (фото)
Мужчина с коронавирусом в Киевской области находится на самоизоляцииМужчина с коронавирусом в Киевской области находится на самоизоляции
В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуацииВ Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
У инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой формеУ инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой форме
Последние новости
Подгружаем последние новости