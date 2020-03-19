В Украине 66 человек скончались от гриппа с начала эпидсезона

Три смерти в результате последствий гриппа зафиксированы за последнюю неделю.

В Украине 66 человек скончались от гриппа с начала эпидсезона
Фото: ntv.ru

С начала эпидемического сезона в Украине зафиксировано 66 летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. Ни один умерший не был привит против гриппа.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, три смерти от последствий гриппа зафиксированы за последнюю неделю.

"На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинированы 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в период с 24 февраля по 3 марта в Украине зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом.

Ч 2 по 8 марта были зафиксированы 9 смертей от осложнений гриппа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
Блок рекламы


Похожие новости
Количество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилосьКоличество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилось
В Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счетВ Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счет
Во Львове госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирусВо Львове госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирус
Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 человек за часВо Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 человек за час
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавирусаВ Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине проверяют 42 подозрения на коронавирусВ Украине проверяют 42 подозрения на коронавирус
В мире почти 80 тысяч человек вылечились от коронавируса , 182 тысячи - болеютВ мире почти 80 тысяч человек вылечились от коронавируса , 182 тысячи - болеют
У первого заболевшего коронавирусом в Украине тест на болезнь показал отрицательный результатУ первого заболевшего коронавирусом в Украине тест на болезнь показал отрицательный результат
Количество больных COVID-19 превысило 145 тысяч человек. Данные за 14 мартаКоличество больных COVID-19 превысило 145 тысяч человек. Данные за 14 марта
В Украине диагностировали еще два случая коронавирусаВ Украине диагностировали еще два случая коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости