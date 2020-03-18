По Львову ездят машины с громкоговорителями, призывающие пенсионеров оставаться дома

Всего по городу будет ездить шесть таких автомобилей.

Со среды, 18 марта, по улицам Львова начали ездить машины с громкоговорителями, которые будут призывать пожилых людей не выходить из дома. Об этом в телеграмме сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«С сегодняшнего дня такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова. Очень важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Позаботьтесь о ваших родителях и бабушках/дедушках» - написал Садовый. Также мэр опубликовал видео с такой машиной.

Всего по городу будет ездить шесть таких автомобилей.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения передал Центру общественного здоровья второй набор реагентов для диагностирования коронавирусной болезни COVID-19. Первый переданный набор был рассчитан на 3000 реакций, второй - примерно на 5000 реакций. По оценкам ЦОЗ, этого набора хватит для проверки больше 1600 человек.

По состоянию на утро 18 марта, во Львове были госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.