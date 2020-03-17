У четырех зараженных коронавирусом в Черновицкой области самочувствие стабильное

Их температура в пределах нормы.

У четырех зараженных коронавирусом в Черновицкой области самочувствие стабильное
Фото: РБК Украина

У четырех пациентов из Черновицкой области, у которых подтвердили коронавирус, температура тела находится в пределах нормы, их самочувствие стабильное. Об этом на фейсбуке сообщает Черновицкая областная госадминистрация.

"По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным Covid-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное", - сказано в сообщении.

Напомним, сейчас в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Два случая заражения подтвердили в Киеве, ранее четыре случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области и один у пожилой женщины из Житомирской области, который имел летальный результат.

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