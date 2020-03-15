В Киеве появился посвященный коронавирусу мурал

В Киеве появился посвященный коронавирусу мурал

На набережной в Киеве, между мостами Метро и Патона появился мурал, посвященный коронавирусу. Автор мурала призывает соблюдать правила личной гигиены и не поддаваться панике.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице художника Виталия Гидевана в соцсети Фейсбук.

“Самая важная вещь в жизни каждого – это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как в время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены!”, – сказано в сообщении.

В комментариях художник уточнил, что мурал расположен между мостами Метро и Патона, ближе к мосту Метро.

Напомним, на ул. Ярославской в Подольском районе Киева открыли мурал "Маленький гражданин". Он посвящен кампании IBelong от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Фото: фейсбук Виталия Гидевана


Александр Кравченко, КиевВласть

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