Шиномонтаж на улице Радужной в Киеве мешает спать жителям соседнего дома

Шиномонтаж на улице Радужной в Киеве мешает спать жителям соседнего дома

Жители дома на ул. Радужной, 39 в Днепровском районе Киева возмущены деятельностью гаража-шиномонтажа СТО возле их дома. Ночью в их квартирах слышен шум с шиномонтажа, который пугает детей. Также местным жителям мешают компании, которые отдыхают на СТО в позднее время с громкой музыкой.

Об об этом идёт речь в материале KV Черные лесорубы. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (2-8 марта 2020 года).

Депутат Киевсовета Олег Петровец (внефракционный) попросил главу Днепровской РГА Петра Онофрийчука проверить законность размещения гаража-шиномонтажа СТО возле дома по ул. Радужной, 39. 

“Как указывают жители, в гараже рядом с их домом осуществляется мойка и ремонт автомобилей. В результате чего в квартирах очень слышно, как ночью работает техника и газуют автомобили, что, в свою очередь, мешает жителям спать. В доме много детей и они пугаются такого шума. Кроме того, в позднее время на СТО собираются компании и всю ночь отдыхают с музыкой, которую слышно на весь район”, – говорится в сообщении.

По мнению депутата, такая ситуация является недопустимой и требует немедленного реагирования.

Депутат попросил в случае выявления факта незаконного функционирования вышеупомянутого СТО принять меры по его закрытию. Если же разрешительные документы на этот объект все же будут предоставлены, то главу Днепровского района попросили принять меры по ограничению рабочего времени СТО.

Фото: ТСН


Александр Кравченко, КиевВласть

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