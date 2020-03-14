Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)

Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Спасатели ликвидировали пожар в ангаре с химикатами на ул. Красноткацкой, 61 возле территории закрытого завода "Радикал".

Пожар возник около 16:00 14 марта в металлическом ангаре размером 15х70 м, который расположен вплотную к зданию склада, поэтому существовала угроза распространения пламени, информирует пресс-служба ГосЧС Киева.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились разбавленные растворители (отходы производства), которые хранились для дальнейшей утилизации.

"В 17:03 пожарные локализовали возгорание на площади 1000 кв. м и в 17:19 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На месте было задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.

Также на месте работало отделение радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда ГУ ГосЧС Украины в Киеве для проверки опасных веществ в воздухе.

В ГосЧС подчеркивают, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Ранее паблик dtp.kiev.ua сообщал, что горят здания на улице Красноткацкой, 69 возле станции метро "Лесная".

"Горят здания склада, слышны хлопки, скорее всего взрывы бочек", - говорится в сообщении.

Фото: LB.ua

Напомним, в прошлом году пожар на строительных складах на ул. Красноткацкой, 69 в Киеве тушили 27 часов.

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