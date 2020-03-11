Во дворе жилого дома в Одесской области взорвалась боевая граната

В результате взрыва никто не пострадал, но повреждены окна и фасад здания.

Во дворе жилого дома в Одесской области взорвалась боевая граната
Фото: od.npu.gov.ua

Во дворе жителя районного центра Рени в Одесской области взорвалась боевая граната.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 41-летний местный житель с заявлением о том, что во дворе его дома взорвался неизвестный предмет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления Нацполиции.

"По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5. Ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад здания", - сообщили в полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и причастных лиц.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Харьковской области задержали мужчину, который продавал гранаты.

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