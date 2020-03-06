В Сумской области осужденные выманили у людей 300 тыс. гривен прямо из СИЗО

Они представлялись сотрудниками банков и выманивали пинкоды банковских карт.

Криминальный авторитет и его сокамерники, представляясь работниками банка, выманили у граждан 300 тысяч гривен, находясь в СИЗО Сумской области. Часть средств от этой деятельности передавалась к так называемому криминальному «фонду». Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: НПУ

Злоумышленники, представляясь работниками банков, звонили гражданам и сообщали, что с их карточек пытались незаконно снять деньги. Чтобы в дальнейшем обезопасить себя от мошенников и установить дополнительные меры безопасности, им предлагали позвонить якобы в службу безопасности финучреждения или юридический отдел.

Фото: НПУ
Фото: НПУ

Во время общения с мошенниками граждане предоставляли номер свей банковской карты и пинкод. После проведения необходимых операций, номера телефонов граждан сразу блокировались. Для получения денег мошенники использовали банковские карточки лиц, находящихся в СИЗО.

Находясь в СИЗО, мужчина, имеющий авторитет и влияние на заключенных, привлек их к преступной деятельности. Когда участники группировки звонили потерпевшим, в целях конспирации они даже меняли вои голоса на женский. Часть похищенных денег направляли в так называемый криминальный «фонд», остальные средства передавали криминальным авторитетам, которые находились на свободе.

Фото: НПУ
Фото: НПУ

В настоящее время следствием доказана их причастность к совершению не менее 20 фактов похищений средств. Фигурантам удалось более 300 тыс. гривен. Среди пострадавших - жители Киева и нескольких областей.

Правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, «черновые» записи, банковские карты и другое.

Сейчас организатору и еще четырем участникам, которые находятся в СИЗО сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Полиция призвала граждан, которых обманули по такой схеме обратиться к ним.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора разоблачил мошенников, которые ссылаясь на связи с высшим руководством страны, обещали должности глав облгосадминистраций в обмен на более 4 млн долларов.

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