В Киеве на Жуковом острове нашли запертых в вольеры тигров

Они содержались в ненадлежащих условиях.

Фото: #facebook#.com/UA.KyivPolice
В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых запертых в вольеры тигров. Они содержались в ненадлежащих условиях, сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

Правоохранители установили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет.

"Мы начали уголовное производство по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают др трех лет ограничения воли. Решается вопрос об устройстве тигров в спецучреждение", – сообщил начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев.

Фото: #facebook#.com/UA.KyivPolice

Фото: #facebook#.com/UA.KyivPolice

Напомним, в августе 2018 полиция Одессы впервые в истории Украины объявили о подозрении по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными) и обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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