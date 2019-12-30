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2019-12-30
В Киеве на Жуковом острове нашли запертых в вольеры тигров
Они содержались в ненадлежащих условиях.
Фото: #facebook#.com/UA.KyivPolice
Правоохранители установили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет.
"Мы начали уголовное производство по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают др трех лет ограничения воли. Решается вопрос об устройстве тигров в спецучреждение", – сообщил начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев.
Фото: #facebook#.com/UA.KyivPolice
Фото: #facebook#.com/UA.KyivPolice
Напомним, в августе 2018 полиция Одессы впервые в истории Украины объявили о подозрении по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными) и обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.