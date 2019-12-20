В Киеве зажгли главную елку страны

В этом году праздничный городок и елочные украшения выполнены в тематике сказки про Щелкунчика.

В Киеве в день Святого Николая в 19:05 торжественно зажгли главную елку страны на Софийской площади. В этом году праздничный городок и елочные украшения выполнены в тематике сказки про Щелкунчика.

Видеотрансляцию торжественного зажжения праздничных огоньков вел "5 канал".

В мероприятии принял участие городской глава Киева Виталий Кличко, также в программе - выступления группы "Друга ріка" и Национального академического оркестра народных инструментов Украины.

Высота дерева в этом году составила более 20 метров, ель украсили 800 новогодними игрушками и тремя километрами гирлянд.

Фото: Александр Рудоманов
В Киеве зажгли новогоднюю ель
Фото: Укринформ

Напомним, 6 декабря в центре Киева на Софийской площади начали устанавливать главную новогоднюю елку страны. В этом году она создана из многих сосен, которые придерживают искусственные конструкции.

Дерево украшали в "холодных" тонах. За елкой установил огромный экран, "излучающий" северное сияние. На нем можно будет записать новогоднее поздравление.

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