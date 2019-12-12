В Киевской области ввели спецоперацию "Сирена" для поимки стрелявшего в полицию мужчины

Злоумышленник бросил машину с боеприпасами и сбежал.

В Киевской области ввели спецоперацию "Сирена" для поимки стрелявшего в полицию мужчины
Фото: kv.npu.gov.ua

В пяти районах Киевской области ввели оперативный план "Сирена" для поимки преступника, который 11 декабря обстрелял машину патрульной полиции. Его авто было найдено брошенным, внутри обнаружены 30 патронов калибра 5,45 мм, сообщили в пресс-службе областной полиции.

"После стрельбы мужчина сразу спрятался у себя во дворе с высоким забором. Потом он с оружием сел в авто Opel Vivaro, незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора", - сообщили правоохранители.

В доме злоумышленника полиция изъяла два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов разного калибра и нож. Во дворе нашли гильзы 12 калибра.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Относительно мужчины открыли два производства по статье за хулиганство и посягательство на жизнь правоохранителя.

Напомним, в Яготине Киевской области злоумышленник обстрелял автомобиль патрульной полиции, прибывшей на вызов из-за неправильной парковки. Патруль приехал к месту происшествия, однако автомобилист-нарушитель внезапно открыл огонь из ружья, после чего спрятался во дворе своего дома. В результате стрельбы была повреждена полицейская машина, сами правоохранители ранений не получили.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человекВ Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человек
ГБР завершило расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в ПереяславеГБР завершило расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе
В больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледжеВ больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледже
На Виноградаре в Киеве протестующие снесли забор строительства многоэтажкиНа Виноградаре в Киеве протестующие снесли забор строительства многоэтажки
Директор Института сердца Тодуров заявил об излечении спины КашпировскимДиректор Института сердца Тодуров заявил об излечении спины Кашпировским
Блок рекламы


Похожие новости
Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенныхИз колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных
В Киевской области водитель, убегая от полиции, выбросил пакет с оружиемВ Киевской области водитель, убегая от полиции, выбросил пакет с оружием
В Черниговской области отравилось трое детей, умер 9-летний мальчикВ Черниговской области отравилось трое детей, умер 9-летний мальчик
В Ровенской области 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньгиВ Ровенской области 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньги
В Донецкой области расстреляли автомобильВ Донецкой области расстреляли автомобиль
"Вора в законе" Гегу Озургетского задержали в Киевской области"Вора в законе" Гегу Озургетского задержали в Киевской области
В Киевской области произошел взрыв в многоэтажке, погиб один человекВ Киевской области произошел взрыв в многоэтажке, погиб один человек
В психоневрологическом интернате Днепропетровской области жестоко издевались над подопечнымиВ психоневрологическом интернате Днепропетровской области жестоко издевались над подопечными
В Днепропетровской области мужчина умер от ботулизма из-за засоленной рыбыВ Днепропетровской области мужчина умер от ботулизма из-за засоленной рыбы
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селеВ Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
Последние новости
Подгружаем последние новости