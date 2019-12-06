На складе швейной фабрики в Киеве произошел пожар

Жертв и пострадавших нет.

Фото: Пресс-служба ГосЧС

В Киеве на складе швейной фабрики "Каштан" на проспекте Победы произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"6 декабря в 11:20 в Святошинском районе по ул. Победы, 123 на территории бывшей фабрики «Каштан» в одноэтажном металлическом ангаре (размером 20х20) возник пожар на площади ориентировочно 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Угроза распространения огня на другие здания отсутствует.

По данным ГосЧС, в 12:20 пожар локализован. К тушению огня привлекались 32 человека личного состава и восемь единиц техники.

Напомним, в Одессе в среду утром на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В результате пожара погибли два человека, 13 - пропали без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек находятся в больницах (среди них - семеро сотрудников ГосЧС).

Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержалиГрабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали
Подозреваемые в убийстве сына Соболева полгода назад ушли из батальона УДАПодозреваемые в убийстве сына Соболева полгода назад ушли из батальона УДА
Полиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИПолиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИ
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селеВ Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
УПЦ МП подтвердила наркозависимость задержанного священникаУПЦ МП подтвердила наркозависимость задержанного священника
Блок рекламы


Похожие новости
На Виноградаре в Киеве протестующие снесли забор строительства многоэтажкиНа Виноградаре в Киеве протестующие снесли забор строительства многоэтажки
В Киевской области произошел взрыв в многоэтажке, погиб один человекВ Киевской области произошел взрыв в многоэтажке, погиб один человек
Полиция завершила расследование убийства ювелира Киселева в КиевеПолиция завершила расследование убийства ювелира Киселева в Киеве
Из-за пожара в Одессе пропавшими считаются 14 человекИз-за пожара в Одессе пропавшими считаются 14 человек
При пожаре в Одесском колледже погибла студентка, 26 человек пострадали (обновлено)При пожаре в Одесском колледже погибла студентка, 26 человек пострадали (обновлено)
При пожаре в Одесском колледже умерла преподавательница, 18 человек пострадалиПри пожаре в Одесском колледже умерла преподавательница, 18 человек пострадали
В Киеве трое в масках ограбили мужчину, объявлен розыскВ Киеве трое в масках ограбили мужчину, объявлен розыск
В Киеве из-за задымления эвакуировали университетВ Киеве из-за задымления эвакуировали университет
В Киеве установили 2,5 тыс. контейнеров для сортировки мусораВ Киеве установили 2,5 тыс. контейнеров для сортировки мусора
В Киеве посетители устроили драку в ресторане и протаранили его на автоВ Киеве посетители устроили драку в ресторане и протаранили его на авто
Последние новости
Подгружаем последние новости