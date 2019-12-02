По автомобилю Вячеслава Соболева стреляли из дома, а не из авто, - полиция

Задержанным подозреваемым - 18 и 19 лет.

Огонь по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, велся из дома, а не из другой машины.

Об этом сообщили на брифинге полиции Киева . В доме, из которого стреляли, нашли коробку, которую там подставили под гильзу. Выстрел производился из карабина калибра 7,62.

"Оружие отправят на экспертизу, изъяли ряд вещественных доказательств, фальшивые документы", - сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранители задержали двух подозреваемых - им 18 и 19 лет. Один является уроженцем Западной Украины, второй - Центральной.

Фото: dtp.kiev.ua

Следствие рассматривает три версии убийства ребенка: финансово-экономическая деятельность его отца, семейно-бытовые проблемы или прошлая и нынешняя деятельность родителя погибшего.

После преступления Вячеслава Соболева взяли под охрану полиции. В автомобиле в момент стрельбы, кроме ребенка, находились его родители и еще одна родственница.

Напомним, выстрел производился по машине депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета.

По данным СМИ ,магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.