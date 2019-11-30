В результате нападения в центре Гааги ранены трое людей

Полиция разыскивает нападавшего.

В результате нападения в центре Гааги ранены трое людей
Фото: twitter.com/regio15

В центре города Гаага в Нидерландах совершено нападение с применением холодного оружия. Три человека получили ранения.

Об этом сообщает DW со ссылкой на полицию нидерландского города вечером в пятницу, 29 ноября.

Экстренные службы работают на месте инцидента, подчеркивают стражи порядка.

Фото: twitter.com/regio15

Фото: twitter.com/regio15

Дальнейшие подробности на данный момент не приводятся. Очевидцев, которые могли запечатлеть случившееся на фото и видео, призывают поделиться этими материалами. Полиция разыскивает нападавшего.

Несколькими часами ранее неизвестный с холодным оружием напал на прохожих на Лондонском мосту в столице Великобритании. Два человека погибли.

Полиция застрелила предполагаемого нападавшего. На его теле был обнаружен муляж взрывного устройства. Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда подтвердил, что происшествие признано террористическим инцидентом.

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