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2019-11-26
Во Львове 11 человек отравились на свадьбе в ресторане
9 из них госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI
Во Львове в понедельник, 25 ноября, 11 человек обратились в инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции. 9 из них госпитализированы.
Об этом информирует пресс-центр областной Госпотребслужбы.
Отмечается, что все они в прошлую субботу праздновали свадьбу в местном ресторане "Менестрель".
"Состояние всех больных - средней тяжести. При поступлении жалобы на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. При сборе эпиданамнеза установлено, что 11 пострадавших употребляли разнообразные изделия из мяса и рыбы, салаты", - говорится в сообщении.
Ранее в ноябре в Киеве пять студентов отравились в ресторане при гостинице.
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