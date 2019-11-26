13 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на теплосети в Кировоградской области

Прокуратура открыла дело по факту срыва отопительного сезона в Светловодске.

13 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на теплосети в Кировоградской области
Фото: kr.dsns.gov.ua

Из-за прорыва трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения в Светловодске Кировоградской области 13 тысяч людей остались без отопления.

На данный момент спасатели устраняют прорывы на 13 участках, информирует пресс-центр ГосЧС.

"Около 100 спасателей и более двух десятков единиц техники работают для того, чтобы в домах людей было тепло. Наготове электростанции и обогреватель воздуха, мотопомпы, развернуты 7 пунктов обогрева, подвижной пункт управления", - говорится в сообщении.

В областном управлении ГосЧС сообщают, что в Светловодске по состоянию на 25 ноября работают все котельные, которые в общей сложности обслуживают 246 дома и 25 учебных заведений. Однако на данный момент тепло отсутствует в 111 жилых домах и в двух детсадах.

Прокуратура Кировоградской области по факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыла уголовное производство по статье "злоупотребление полномочиями должностным лицом".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, долг предприятия "Светловодскбыт" составляет более 50 млн гривен.

"В рамках досудебного расследования проверяется причастность должностных лиц совместного предприятия ООО "Светловодскбыт" к возможному присвоению средств, полученных от потребителей тепловой энергии за предоставление соответствующих услуг, которые соответственно должны быть оплачены газоснабжающей компании за использование природного газа", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что должностные лица совершили ненадлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей, что повлекло тяжкие последствия

Следователи проводят проверку в отношении должностных лиц органа местного самоуправления.

Напомним, Кабинет министров отстранил от выполнения обязанностей руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) из-за задержки отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области.

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