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2019-11-21
Освобожденный украинский моряк Варимез сыграл свадьбу в Одесской области
Новобрачные расписались в Болгардском районном РАГСе.
Освобожденный из роSSийского плена украинский моряк Владимир Варимез в прошедшие выходные женился на своей девушке Инне Москалец.
Новобрачные расписались в Болгардском районном РАГСе, пишет Думская.
Инна учится в Киевском военном колледже, Владимир - в Одесском военно-морском институте.
Во время боестолкновения в Керченском проливе 25 ноября 2018 года старший матрос Владимир Варимез находился на борту буксира "Яны Капу" в качестве радиотелеграфиста.
Напомним, в конце октября женился освобожденный украинский моряк Беспальченко. Виктор и его невеста Татьяна летом расписались в московском СИЗО, а свадьбу сыграли в Херсонской области.
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