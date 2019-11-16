В Киеве заметили мужчину с леопардом на поводке

Зоозащитники отмечают, что это животное не может и не должно быть домашним.

В Киеве возле Ботанического сада заметили мужчину, который выгуливал маленького леопарда на поводке.

Об этом сообщила в фейсбуке зоозащитная организация UAnimals.

"Прохожие в Киеве заметили мужчину, который достоверно выгуливал леопарда. Этот вид не может и не должен быть домашним животным. Более того, леопарды являются опасными животным и такие "выгулы" несут угрозу, как для леопарда, так и прохожих", - говорится в сообщении.

Зоозащитники уточнили, что фото сделано на пересечении улиц Назаровской и Льва Толстого. Они просят очевидцев сообщить, если имеете информацию о животном и мужчине на фото.

Напомним, содержать диких животных дома запрещено приказом Министерства охраны окружающей природной среды Украины "Об утверждении Порядка содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полувольных условиях".