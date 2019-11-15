В Киеве задержали группу липовых коллекторов

Двое участников банды оказались экс-правоохранителями.

В Киеве задержали группировку "коллекторов", которые требовали у граждан деньги за несуществующие долги, угрожая физической расправой. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua
В течение двух последних месяцев в полицию поступило несколько заявлений о том, что неизвестные лица, угрожая насилием, повреждением имущества, незаконным лишением свободы, требуют от граждан вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг.

«Установлено, что группа лиц разработала преступную «схему», по которой разыскивались граждане и под предлогом деятельности коллекторской фирмы у этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от 5-ти до 250-ти тысяч долларов США», - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Фото: npu.gov.ua

Установив дату, время и место встречи одного из пострадавших с участником группировки, правоохранители задержали злоумышленника.

С места происшествия правоохранители изъяли 10 тысяч долларов, которые потерпевший, опасаясь физической расправы, передал фигуранту как возвращение части несуществующего долга. После этого полицейские задержали еще трех сообщников, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности группировки.

Фото: npu.gov.ua

В состав этой банды входило 8 человек, двое из них – бывшие работники правоохранительных органов. Помимо четырех задержанных. Еще четыре объявлены в розыск.

Фото: npu.gov.ua

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины.

По месту жительства задержанных проведены обыски. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре этого года в Одесской области СБУ задержала мошенника, который представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги.

С апреля подозреваемый требовал 50 тыс. долларов от врача-травматолога Одесской городской больницы за то, что он якобы брал взятки и незаконно торговал лекарствами.

Мужчина использовал поддельное удостоверение сотрудника СБУ, муляж огнестрельного оружия и показывал поддельные документы, якобы подтверждающие получение врачом взяток и незаконную торговлю лекарствами.

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