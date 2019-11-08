В Донецкой области в пяти населенных пунктах перекроют водоснабжение на три дня

Централизованное водоснабжение перекроют из-за ремонта на Горловской фильтровальной станции.

В Донецкой области в пяти населенных пунктах перекроют водоснабжение на три дня
Фото: censor.net

Из-за ремонта на Горловской фильтровальной станции, в пяти населенных пунктах Донбасса приостановят централизованное водоснабжение 11-13 ноября. Об этом сказано в сообщении Военно-гражданской администрации Торецка на фейсбуке.

"Будет прекращена подача воды населению и предприятиям городов Торецка, Железное, пгт Северное, пгт Южное и части Щербиновки (вул. Дружбы, Весенняя, Васильченко, Центральная, Шевченко) с 8:00 11 ноября до 5:00 13 ноября", - сказано в сообщении.

Власти призвали местных жителей сделать необходимые запасы воды.

Напомним, в июле Кабмин запретил применять какие-либо ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", являющемуся ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая роSSийская исполнительницаПевица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая роSSийская исполнительница
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автоматаВ Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
Житель Закарпатья пытался перевести через госграницу 12 вьетнамцев, маскируя их под диких животныхЖитель Закарпатья пытался перевести через госграницу 12 вьетнамцев, маскируя их под диких животных
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежитияВ Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
Полиция и ГБР расследуют факты пыток и сексуального насилия в одесском приютеПолиция и ГБР расследуют факты пыток и сексуального насилия в одесском приюте
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области к отоплению подключено менее 10% жилих домовВ Херсонской области к отоплению подключено менее 10% жилих домов
В Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машинеВ Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машине
В подъезде жилого дома во Львовской области взорвалась граната, пострадавших нетВ подъезде жилого дома во Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет
В Ивано-Франковской области горела 200-летняя церковь ПЦУВ Ивано-Франковской области горела 200-летняя церковь ПЦУ
В Харьковской области зафиксирован второй случай дифтерииВ Харьковской области зафиксирован второй случай дифтерии
В Киевской области мужчина зарезал собутыльникаВ Киевской области мужчина зарезал собутыльника
Сотрудник СБУ продавал марихуану жителям Донецкой областиСотрудник СБУ продавал марихуану жителям Донецкой области
В Николаевской области задержали банду похитителей людейВ Николаевской области задержали банду похитителей людей
В Сумской области почти сутки искали подростка, потерявшегося во время соревнований по спортивному ориентированиюВ Сумской области почти сутки искали подростка, потерявшегося во время соревнований по спортивному ориентированию
В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибамиВ Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами
Последние новости
Подгружаем последние новости