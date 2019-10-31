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2019-10-31
В центре Киева произошел масштабный пожар
Горит 6-этажный жилой дом.
Вечером 31 октября в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2 в столице произошел пожар.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА сообщает, что информация о возгорании поступила в 21:23.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Возгорание произошло на крыше дома. На момент приезда пожарно-спасательных подразделений площадь достигала около 100 кв. м.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
"В настоящее время проводится эвакуация людей из дома, уже выведено близко 40 человек", - говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара привлечены 13 единиц основной и спецтехники, задействованы около 65 спасателей госЧсС, 13 человек личного состава "Киевской службы спасения" и 2 аварийно-спасательных автомобиля.
Фото: facebook.com/artylkyiv
Фото: facebook.com/artylkyiv
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