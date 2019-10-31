В центре Киева произошел масштабный пожар

Горит 6-этажный жилой дом.

Вечером 31 октября в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2 в столице произошел пожар.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА сообщает, что информация о возгорании поступила в 21:23.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Возгорание произошло на крыше дома. На момент приезда пожарно-спасательных подразделений площадь достигала около 100 кв. м.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

"В настоящее время проводится эвакуация людей из дома, уже выведено близко 40 человек", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлечены 13 единиц основной и спецтехники, задействованы около 65 спасателей госЧсС, 13 человек личного состава "Киевской службы спасения" и 2 аварийно-спасательных автомобиля.

Фото: facebook.com/artylkyiv

Фото: facebook.com/artylkyiv

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