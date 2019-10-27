Освобожденный украинский моряк Беспальченко сыграл свадьбу в Херсонской области

Виктор и его невеста Татьяна летом расписались в московском СИЗО.

В Бериславском районе Херсонской области в винодельческом хозяйстве князя Трубецкого на берегу Днепра 26 октября состоялась свадьба освобожденного украинского моряка Виктора Беспальченко.

Фото: krymr.com

Ранее летом Виктор и его невеста Татьяна расписались в московском СИЗО "Лефортово".

Молодожены вместе уже пять лет, познакомились еще до аннексии Крыма, сообщает Крым.Реалии.

Фото: krymr.com

Шафером на свадьбе стал освобожденный моряк Михаил Власюк, а подружкой невесты - сестра другого моряка Владислава Костишина Елена.

На праздник приехали освобожденные украинские моряки со своими семьями, их адвокат Николай Полозов, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Фото: krymr.com

Фото: krymr.com

Молодоженов со свадьбой поздравил и президент Владимир Зеленский.

Видеопоздравление главы государства показали во время праздничного торжества.

Президент пожелал Виктору и Татьяне Беспальченко завести много детей.

"Чтобы вы их любили и воспитали настоящими людьми, какими вы есть. Очень рад за вас. Пусть вам Бог помогает. Мы гордимся вами", - сказал Зеленский.

Напомним, 24 захваченные в ноябре 2018 года украинские моряка вернулись в Украину в ходе обмена.