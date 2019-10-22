В Херсоне мужчина с тестем вырастили 60 кг элитного каннабиса на продажу

Процесс сбыта происходил бесконтактным способом и только оптовыми партиями.

В Херсоне мужчина с тестем вырастили 60 кг элитного каннабиса на продажу
Фото: npu.gov.ua

В Херсоне полицейские изъяли в ходе обыска 60 кг марихуаны стоимостью 2,7 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Во время проведения санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов изъято 60 кг марихуаны стоимостью примерно 2 млн 700 тыс. гривен. Выращиванием и сбытом занимались 38-летний мужчина вместе со своим 65-летним тестем", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что процесс сбыта каннабиса происходил бесконтактным способом и только оптовыми партиями. С постоянными и проверенными клиентами велась переписка, затем после перечисления денег, необходимое количество каннабиса злоумышленники оставляли в заранее оговоренном месте.

"По одному адресу родственники выращивали по всем технологиям коноплю элитных сортов, семена которой заказывали на зарубежных интернет-сайтах. По второму адресу - на чердаке частного дома - мужчины обустроили специально оборудованное помещение для сушки кустов для дальнейшей переработки", - уточнили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Сейчас правоохранители устанавливают связи наркосбытчиков. 38-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Мужчинам может грозить лишение свободы сроком от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Прикарпатье в теплицах вырастили марихуаны на 50 млн евро.

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