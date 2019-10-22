Полиция Николаева разыскала мужчину, который разносил по городу человеческие черепа

Один из черепов он подложил под дверь своей бывшей возлюбленной.

Полиция Николаева разыскала мужчину, который разносил по городу человеческие черепа
Фото: mk.npu.gov.ua

Полицейские Николаева разыскали мужчину, который разносил по городу человеческие черепа.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской. Судя по содержанию записки, она поняла, что такой "подарок" ей оставил знакомый, с которым раньше у нее были отношения.

Оперативники разыскали 27-летнего мужчину неподалеку от церкви по ул. Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а также рассказал, что найденный накануне череп в урне для мусора, также дело его рук.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Затем он показал где нашел черепа. Как оказалось, мужчина вытащил их из старинного склепа на кладбище. Там он обустроил себе место для ночлега и временно жил - прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые он разложил возле места захоронения", - рассказали правоохранители.

Фото: mk.npu.gov.ua

Действия мужчины квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

Напомним, 21 октября в Николаеве в урне для мусора возле остановки общественного транспорта прохожие нашли череп. По предварительным выводам - это человеческий череп, он является давним.

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