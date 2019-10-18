В Киеве задержали мужчину, который с ножом нападал на прохожих

В Киеве задержали мужчину, который нападал на прохожих с ножом. Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры №4 сообщили ему о подозрении и готовят материалы в суд для избрания меры пресечения.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Отмечается, что в течение месяца от действий задержанного пострадали несколько человек. Так, в начале сентября на улице Курнатовского он с ножом напал на 26-летнего мужчину. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали.

Через несколько недель в полицию поступило сообщение о ножевых ранениях в шею 22-летнего жителя Днепровского района, которые ему нанес неизвестный на улице Радужной. Также при аналогичных обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил ножом в спину.

По данным фактам правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

Позже в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома на улице Петра Вершигоры мужчина обнаружил мертвым своего 69-летнего отца. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть мужчины от колото-резаной раны шеи. Это событие полицейские квалифицировали как "умышленное убийство" и начали уголовное производство.

Через некоторое время полиция установила личность подозреваемого - им оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, а в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения.

В ходе обыска по месту жительства правоохранители изъяли у подозреваемого личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы, а мужчину доставили в управление.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали мужчину, который избили и ранил ножом насильника своей жены. Теперь ему грозит восемь лет тюрьмы.