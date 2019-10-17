В Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную яму

Предварительно, причина смерти - отравление опасными парами.

В Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную яму
Архивное фото
Фото: http://dp.dsns.gov.ua

В городе Лохвица Полтавской области умерли три мужчины, вычищавшие выгребную яму.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"16 октября в г. Лохвица на территории частного домовладения во время работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли три человека мужского пола (предварительно в результате отравления опасными парами)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к извлечению тел из ямы привлекались шесть человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, летом прошлого года в Запорожской области двое мужчин погибли в выгребной яме, еще один пострадал.

В Черкассах три человека задохнулись в канализационной яме на территории частного домовладения.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Киеве на трамвайной остановке застрелили человекаВ Киеве на трамвайной остановке застрелили человека
Американская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле ЛьвоваАмериканская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле Львова
В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей женыВ Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчинаВ результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина
Гражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском ПолитехеГражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском Политехе
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области два 12-летних подростка насмерть забили бездомногоВ Одесской области два 12-летних подростка насмерть забили бездомного
В Донецкой области задержали мужчину, который продавал гранаты по 500 гривенВ Донецкой области задержали мужчину, который продавал гранаты по 500 гривен
В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчинаВ результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина
В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей женыВ Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
В Полтавской области ограбили церковьВ Полтавской области ограбили церковь
В Новом Орлеане обрушился недостроенный отель, есть жертвыВ Новом Орлеане обрушился недостроенный отель, есть жертвы
В Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийствоВ Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийство
Четверо мужчин устроили стрельбу в КиевеЧетверо мужчин устроили стрельбу в Киеве
В Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне судаВ Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне суда
В Одесской области будут судить врача, у которого умер пациент с переломом носаВ Одесской области будут судить врача, у которого умер пациент с переломом носа
Последние новости
Подгружаем последние новости