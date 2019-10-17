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2019-10-17
В Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную яму
Предварительно, причина смерти - отравление опасными парами.
Архивное фото
Фото: http://dp.dsns.gov.ua
В городе Лохвица Полтавской области умерли три мужчины, вычищавшие выгребную яму.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"16 октября в г. Лохвица на территории частного домовладения во время работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли три человека мужского пола (предварительно в результате отравления опасными парами)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к извлечению тел из ямы привлекались шесть человек личного состава и одна единица техники.
Напомним, летом прошлого года в Запорожской области двое мужчин погибли в выгребной яме, еще один пострадал.
В Черкассах три человека задохнулись в канализационной яме на территории частного домовладения.