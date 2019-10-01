?В финском городе Куопио произошло вооруженное нападение в училище, один человек погиб, девять ранены

Подозреваемый якобы был с мечом.

В финском городе Куопио в помещении местного профессионального училища произошло нападение. Со слов очевидцев, подозреваемый совершил нападение холодным оружием, возможно, мечом, но полиция эту информацию пока не подтвердила.

Об этом пишет местное издание Yle.

Полиция заявила, что один человек в результате нападения погиб, девять пострадали, двое из которых получили тяжелые ранения.

Подозреваемый также ранен, для его задержания полиция применила огнестрельное оружие.

Профессиональное училище Savon koulutusyhtym? находится в торговом центре Herman. На первом и втором этажах там расположены временные помещения училища, где учатся студенты бизнес-отделения.

Полиция заявила, что ситуация на месте происшествия спокойная и больше не представляет опасности для окружающих.