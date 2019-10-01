В финском городе Куопио произошло вооруженное нападение в училище, один человек погиб, девять ранены

Подозреваемый якобы был с мечом.

?В финском городе Куопио произошло вооруженное нападение в училище, один человек погиб, девять ранены
Классы расположены в здании местного торгового центра
Фото: Sami Takkinen/Yle

В финском городе Куопио в помещении местного профессионального училища произошло нападение. Со слов очевидцев, подозреваемый совершил нападение холодным оружием, возможно, мечом, но полиция эту информацию пока не подтвердила.

Об этом пишет местное издание Yle.

Полиция заявила, что один человек в результате нападения погиб, девять пострадали, двое из которых получили тяжелые ранения.

Подозреваемый также ранен, для его задержания полиция применила огнестрельное оружие.

Профессиональное училище Savon koulutusyhtym? находится в торговом центре Herman. На первом и втором этажах там расположены временные помещения училища, где учатся студенты бизнес-отделения.

Полиция заявила, что ситуация на месте происшествия спокойная и больше не представляет опасности для окружающих.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Черновцах родились сиамские близнецыВ Черновцах родились сиамские близнецы
В Запорожье возле железной дороги нашли три трупаВ Запорожье возле железной дороги нашли три трупа
В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простынямВ Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
В Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостямиВ Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостями
Во Львове строительный кран упал на супермаркетВо Львове строительный кран упал на супермаркет
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция установила вандала, испортившего надгробия погибших бойцов АТО в МенеПолиция установила вандала, испортившего надгробия погибших бойцов АТО в Мене
В Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостямиВ Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостями
В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простынямВ Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
"Человека-паука" задержали за подъем на небоскреб в Германии"Человека-паука" задержали за подъем на небоскреб в Германии
В Одессе волонтерка Красного Креста спасла человека с перерезанными венамиВ Одессе волонтерка Красного Креста спасла человека с перерезанными венами
В Киеве будут судить группировку, которая несколько лет удерживала в рабстве около сотни человекВ Киеве будут судить группировку, которая несколько лет удерживала в рабстве около сотни человек
В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушкаВ Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка
В Ужгороде задержанный выпрыгнул из окна 4 этажа горотдела полицииВ Ужгороде задержанный выпрыгнул из окна 4 этажа горотдела полиции
В Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисыВ Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисы
Количество пострадавших от отравления в школьной столовой Казатина достигло 40 человекКоличество пострадавших от отравления в школьной столовой Казатина достигло 40 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости