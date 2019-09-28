В Сумах на предприятии по изготовлению пробок произошел взрыв и пожар

По данным СМИ, пострадали восемь человек.

В Сумах на предприятии по изготовлению пробок произошел взрыв и пожар
В Сумах на предприятии по изготовлению пробок произошел взрыв и пожар
Фото: https://sm.dsns.gov.ua

В Сумах в субботу, 28 сентября, на предприятии по изготовлению пробок для пластиковых бутылок произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщили в ГосЧС.

Информация о возгорании на улице Линейной поступила спасателям в 10:51.

"На момент прибытия пожарных горение происходило внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование и утеплитель стен на площади до 50 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.

В 11:17 пожар локализовали, в 11:55 - ликвидировали.

По данным местного издания Sumy.Today, пострадали восемь человек.

О причинах взрыва не сообщается.

Фото: http://sumy.today

Напомним, в Киеве горело девять автоцистерн с нефтепродуктами.

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