Дым было видно в разных частях города: в Киеве произошел мощный пожар в многоэтажке, фото

Во вторник, 17 мая, в Подольском районе Киева произошел серьезный пожар в многоквартирном жилом доме.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Апостроф.

Отмечается, что в пятиэтажке на улице Выговского, 8г, загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на крышу дома.

В результате обвала деревянных материалов также занялось на балконе второго этажа. Во время тушения пожара сотрудникам ГСЧС удалось спасти человека.

Пожар, который распространился на 1200 кв. м, уже ликвидирован. В его тушении принимали участие 85 спасателей и 15 единиц специальной техники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.


Маргарита Лепс, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."
Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"
"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, какие навыки получил из-за войны, жена не удержалась: "Ты мой..."Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, какие навыки получил из-за войны, жена не удержалась: "Ты мой..."
Блок рекламы


Похожие новости
На РоSSии опять пожар: в Новосибирской области эпично горит химзаводНа РоSSии опять пожар: в Новосибирской области эпично горит химзавод
Астафьева трудится до седьмого пота на благо Украины, фото без прикрас: "Образец для каждого"Астафьева трудится до седьмого пота на благо Украины, фото без прикрас: "Образец для каждого"
Новый сильный пожар бушует в россии: улицы затянуло черным дымом, фотоНовый сильный пожар бушует в россии: улицы затянуло черным дымом, фото
"Начало сильно подбешивать": Тринчер после жизни на западе Украины заметила проблему в Киеве"Начало сильно подбешивать": Тринчер после жизни на западе Украины заметила проблему в Киеве
Украинский пограничник погиб при попытке прорыва границы ДРГ рашистов: фото герояУкраинский пограничник погиб при попытке прорыва границы ДРГ рашистов: фото героя
Бились до последнего вздоха: в Мариуполе погибла целая семья из "Азова", фотоБились до последнего вздоха: в Мариуполе погибла целая семья из "Азова", фото
Kalush Orchestra - невероятные котики: новые фотожабы и мемы на победу Украины на "Евровидении 2022"Kalush Orchestra - невероятные котики: новые фотожабы и мемы на победу Украины на "Евровидении 2022"
Кривой Рог простился с Героиней Украины, фото: "Рискуя жизнью, спасла многих военнослужащих"Кривой Рог простился с Героиней Украины, фото: "Рискуя жизнью, спасла многих военнослужащих"
В Мариуполе возникли пожары из-за замыканий в разбитых квартирах, - советник мэраВ Мариуполе возникли пожары из-за замыканий в разбитых квартирах, - советник мэра
Американец устроил в супермаркете кровавую бойню - много погибших: фото и видеоАмериканец устроил в супермаркете кровавую бойню - много погибших: фото и видео
Последние новости
Подгружаем последние новости