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2022-05-17
Дым было видно в разных частях города: в Киеве произошел мощный пожар в многоэтажке, фото
Во вторник, 17 мая, в Подольском районе Киева произошел серьезный пожар в многоквартирном жилом доме.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует
Отмечается, что в пятиэтажке на улице Выговского, 8г, загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на крышу дома.
В результате обвала деревянных материалов также занялось на балконе второго этажа. Во время тушения пожара сотрудникам ГСЧС удалось спасти человека.
Пожар, который распространился на 1200 кв. м, уже ликвидирован. В его тушении принимали участие 85 спасателей и 15 единиц специальной техники.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Маргарита Лепс, Апостроф