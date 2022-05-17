Дым было видно в разных частях города: в Киеве произошел мощный пожар в многоэтажке, фото

Во вторник, 17 мая, в Подольском районе Киева произошел серьезный пожар в многоквартирном жилом доме.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Апостроф .

Отмечается, что в пятиэтажке на улице Выговского, 8г, загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на крышу дома.

В результате обвала деревянных материалов также занялось на балконе второго этажа. Во время тушения пожара сотрудникам ГСЧС удалось спасти человека.

Пожар, который распространился на 1200 кв. м, уже ликвидирован. В его тушении принимали участие 85 спасателей и 15 единиц специальной техники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.