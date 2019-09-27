ГБР задержало полицейского, который сбил людей на остановке в Броварах

По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Государственного бюро расследований задержали сотрудника полиции охраны, который 26 сентября сбил людей на остановке общественного транспорта, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

По предварительной информации полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Проезжая по улице Киевской в Броварах, он въехал в остановку. Пострадала семейная пара, женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист, который также перебывал на остановке, получили телесные повреждения разной степени.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейском о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.