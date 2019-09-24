Количество детей без прививок от кори в Киеве за год уменьшилось почти вдвое, - КГГА

Количество не привитых детей в школах составляет 6,7%, в садах - 9,6%.

Количество детей без прививок от кори в Киеве за год уменьшилось почти вдвое, - КГГА
Фото: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине

Количество не привитых детей от кори в учебных заведениях Киева за год уменьшилось практически вдвое. Об этом сообщает пресс-центр Киевской горадминистрации.

Данную информацию собрали в столичных детсадах и школах на основании справок, выданных в медицинских учреждениях родителям детей. На данный момент количество не привитых детей с учетом тех, кому противопоказана вакцинация, в школах составляет 6,7%, в садах - 9,6%

Кампания о проведении иммунизации против кори началась в начале прошлого учебного года. «Благодаря совместным усилиям родительской общины, столичных педагогов и медиков количество не привитых детей в столичных учебных заведениях за год уменьшилась почти вдвое», - сказано в сообщении КГГА.

Однако в Департаменте здравоохранения утверждают, что несмотря на положительную тенденцию, фактическое количество не привитых детей которые каждый день посещают школы, детские сады, кружки и секции - достаточно велика. А с учетом количества школьников, получивших только одну дозу прививок вместо необходимых двух, показатель не привитых детей обеспечивает коллективный иммунитет.

Это отдельно подтверждает эпидемическая ситуация в столице.

На данный момент Департамент здравоохранения ожидает точную информацию о количестве не привитых детей, посещающих учебные и дошкольные заведения, в том числе и частные, а ткже информацию о вакцинальном статусе детей, находящихся на индивидуальном и других формах альтернативного обучения. Эту информацию предадут в Центры первичной медико-санитарной помощи для дальнейшей работы по иммунопрофилактике детского населения.

Напомним, в конце мая Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации. 14 августа Министерство здравоохранения и Минобразования и науки подтвердили запрет на посещение школ и детсадов детьми, которые не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок.

В Минздраве подчеркнули, что в условиях вспышки кори и перед угрозой вспышки дифтерии невакционированные члены коллектива могут представлять опасность не только для других детей, но и их семей и учителей.

22 августа антипрививочники вышли на митинг к Офису президена Владимира Зеленского. Они заявили, что запрет противоречит их праву свободного выбора.

28 августа замглавы КГГА заявил, что в Киеве не будут запрещать невакцинированным детям посещать школы.

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