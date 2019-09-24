В США умер продюсер "Симпсонов" и "Рика и Морти"

Майклу Менделу было 54 года.

В США умер продюсер "Симпсонов" и "Рика и Морти"
Джей Майкл Мендел
Фото: svoboda.org

Продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти", четырёхкратный обладатель телевизионной премии "Эмми" Джей Майкл Мендел умер на 55-м году жизни.

Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Его жена Джуэл Бестроп уточнила, что он умер "по естественным причинам" в своем доме в Студио-Сити (Лос-Анджелес).

"Все мы в Adult Swim опустошены безвременной кончиной Майка Мендела. Майк был сердцем семьи продюсеров «Рика и Морти», его фантастического таланта и остроумия будет очень не хватать", - говорится в заявлении телесети.

Мендел начал работать над "Симпсонами" в 1989 году, он следил за тем, чтобы производители сериала выпускали его в сроки и в соответствии с бюджетом. За 10 лет участия в шоу он упоминался в титрах 207 раз, в 1995, 1997 и 1998 годах он получил за свою работу "Эмми".

С 2013 по 2017 год Мендел работал продюсером сериала "Рик и Морти", за что получил ещё одну статуэтку "Эмми" в 2018-м.

Перед приходом на телевидение он работал в продюсерской компании Джеймса Брукса, приняв участие в создании фильма "Телевизионные новости", получившего семь номинаций на "Оскар", и фильмов "Большой" с Томом Хэнксом и "Джерри Магуайер" с Томом Крузом. Отмечается, что Мендел проработал в индустрии 25 лет.

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