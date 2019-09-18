В Николаеве на заправке нашли застреленными троих людей

В городе объявлен план "Сирена".

В Николаеве найдены мертвыми трое сотрудников заправочной станции. На всех телах обнаружены огнестрельные ранения, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Фото: Национальная полиция

Сообщение о трех погибших поступило в полицию около 12:20. На месте происшествия во главе с руководством ГУ НП в Николаевской области работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

Местное издание "Новости Николаева" сообщает, что трагедия произошла на газовой заправке "Фактор", погибших обнаружила супруга одного из сотрудников, которая пришла к мужу. Увидев, что в кассе никого нет, она вошла в помещения и увидела тела погибших.

Все обстоятельства преступления устанавливаются, в городе введен план "Сирена".

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, сегодня утром в поселке Акимовка Запорожской области неизвестные застрелили замглавы ОТГ Дмитрия Кириллова.

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