Администратора сгоревшего "Токио Стар" суд отправил в СИЗО без права залога

У Ирины Паровик - двое маленьких детей.

Администратора сгоревшего "Токио Стар" суд отправил в СИЗО без права залога
Фото: od.npu.gov.ua

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для фигурантки дела о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар".

Администратора сгоревшей гостиницы Ирину Паровик суд отправил под стражу без возможности внесения залога, сообщает Думская.

Администратора "Токио Стар" подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек (часть 2 ст. 270 УК). Такое же подозрение предъявлено владельцу отеля Вадиму Черному - он уже находится в СИЗО.

Адвокат Ирины Паровик Игорь Елуашвили считает сегодняшнее решение суда необоснованным и намерен обжаловать его в апелляции.

По словам юриста, весь месяц, что прошел после пожара, его подзащитная находилась на месте, являлась на допросы, после объявления подозрения не уехала.

Кроме того, в должностные обязанности старшего администратора не входит обеспечение пожарной безопасности. Ирина контролировала чистоту и порядок в отеле, техникой, сигнализацией не занималась.

Достоверно известно, кто является инженером по технике безопасности, но у следствия к нему вопросов почему-то нет, говорит адвокат.

У Ирины Паровик две маленькие дочки. Одной пять лет, другой годик и девять месяцев. Муж работает, и чтобы присматривать за детьми, пришлось вызвать из Балты 70-летнюю бабушку.

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. Погибли девять человек, еще десять человек пострадали. Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

Кроме Вадима Черного, по делу о пожаре задержаны еще три человека.

В начале сентября прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар". Подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

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