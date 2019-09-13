Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне

Полиция задержала женщину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"В ходе оперативно розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

На данный момент пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника, также пожарные привлекли авиацию.

Подозреваемая женщина дает показания следователям.

Открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.