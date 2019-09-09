Из-за жары этим летом во Франции погибли 1435 человек

В июне во Франции была зафиксирована самая высокая за всю историю температура в +46 ° С.

Из-за жары этим летом во Франции погибли 1435 человек
Фото: politeka

Этим летом из-за аномальной жары во Франции погибло 1435 человек. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузин.

«Рекордные тепловые волны в июне и июле привели к гибели 1435 человек во Франции в этом году», - сказано в сообщении.

Несмотря на это, министр отметила, что благодаря превентивным мерам этот показатель был в 10 раз ниже, чем в такой же период 2003 года, когда смертельная жара обрушилась на Европу.

По данным Минздрава Франции во время первой волны жары с 24 июня по 7 июля погибло 567 человека. Во время второй тепловой волны с 21 по 27 июля – 868 человек.

В связи с такими погодными условиями властям Парижа пришлось создать временные «прохладные комнаты» в муниципальных зданиях и организовать экстренные телефонные линии. Кроме того, в некоторых городах были открыты большие парки и бассейны, чтобы помочь людям сохранять спокойствие.

Издание также напомнило, что в июне во Франции была зафиксирована самая высокая за всю историю температура - +46 ° С.

14 августа сообщалось, что за одну августовскую неделю в Японии тоже из-за рекордной жары погибло 23 человека и более 12 тысяч попало в больницу.

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