В Харьковской области снова взорвали банкомат

Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось.

В Харьковской области снова взорвали банкомат
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, расположенный в магазине. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Инцидент произошел 6 сентября около 4:20 утра в поселке Слобожанское. В полицию поступила информация от продавщицы магазина о том, что неизвестные разбили стекло в окне и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньги злоумышленники не забрали и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

На месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу. Все обстоятельства выясняются.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в Харьковской области на банкоматы нападают часто. В июне 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. В апреле в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

В ноябре 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенные на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице. В апреле 2019 года ночью на улице Валдайской неизвестные также взорвали банкомат и завладели деньгами. В мае 2019 года в поселке Слобожанское неизвестные подорвали банкомат самодельной взрывчаткой и украли деньги.

Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка.

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