В Тернополе усилили меры безопасности после нападения на ректора университета

Жителей города просят не трогать неизвестные предметы.

В Тернополе усилили меры безопасности после нападения на ректора университета
Фото: te.20minut.ua

Городские власти Тернополя усилили меры безопасности после покушения на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Надал 5 сентября, информирует пресс-служба горсовета..

"В связи с угрозой совершения террористических или диверсионных актов и учитывая оперативную информацию от правоохранительных органов, глава Тернополя Сергей Надал поручил исполнительным органам власти принять дополнительные меры безопасности", - говорится в сообщении.

Над усиленными мерами в первую очередь работали исполнительные органы, координирующие деятельность образовательных, медицинских, культурных, молодежных учреждений, предприятий жилищно-коммунальной сферы.

В ближайшее время руководителям предприятий, учреждений, организаций будет доведено об обязательном выполнении Памятки первоочередных действий в случае обнаружения неизвестных предметов.

"Также обращаемся к жителям Тернополя не трогать, не передвигать, не раскрывать неизвестные, подозрительные и взрывоопасные предметы, а при обнаружении таких предметов или оставленных без присмотра транспортных средств просьба немедленно информировать правоохранительные органы", - добавляют в горсовете.

Напомним, утром 4 сентября во дворе ректора ТНЕУ в селе Петриков под Тернополяем произошел взрыв. Андрей Крысоватый поднял подброшенный во двор неизвестный предмет, который взорвался в руках. В результате тяжелый травмы получил ректор и его жена.

В полиции заявили, что после двух инцидентов с самодельными взрывными устройствами в Тернополе могут быть и следующие.

Первое самодельное устройство сработало в центре города утром 2 августа. Тогда сдетонировала подарочная коробка, которая стояла на автомобиле жены экс-заместителя мэра Тернополя Владимира Каминского. Ранения в виде рваной раны руки получил случайный прохожий, который, заинтересовавшись коробкой, попытался заглянуть внутрь, после чего прогремел взрыв.

По словам полицейских, в обоих случаях взрывные устройства были изготовлены очень профессионально, они срабатывали от изменения положения.

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