В Тернополе усилили меры безопасности после нападения на ректора университета

Городские власти Тернополя усилили меры безопасности после покушения на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Надал 5 сентября, информирует пресс-служба горсовета..

"В связи с угрозой совершения террористических или диверсионных актов и учитывая оперативную информацию от правоохранительных органов, глава Тернополя Сергей Надал поручил исполнительным органам власти принять дополнительные меры безопасности", - говорится в сообщении.

Над усиленными мерами в первую очередь работали исполнительные органы, координирующие деятельность образовательных, медицинских, культурных, молодежных учреждений, предприятий жилищно-коммунальной сферы.

В ближайшее время руководителям предприятий, учреждений, организаций будет доведено об обязательном выполнении Памятки первоочередных действий в случае обнаружения неизвестных предметов.

"Также обращаемся к жителям Тернополя не трогать, не передвигать, не раскрывать неизвестные, подозрительные и взрывоопасные предметы, а при обнаружении таких предметов или оставленных без присмотра транспортных средств просьба немедленно информировать правоохранительные органы", - добавляют в горсовете.

Напомним, утром 4 сентября во дворе ректора ТНЕУ в селе Петриков под Тернополяем произошел взрыв. Андрей Крысоватый поднял подброшенный во двор неизвестный предмет, который взорвался в руках. В результате тяжелый травмы получил ректор и его жена.

В полиции заявили, что после двух инцидентов с самодельными взрывными устройствами в Тернополе могут быть и следующие.

Первое самодельное устройство сработало в центре города утром 2 августа. Тогда сдетонировала подарочная коробка, которая стояла на автомобиле жены экс-заместителя мэра Тернополя Владимира Каминского. Ранения в виде рваной раны руки получил случайный прохожий, который, заинтересовавшись коробкой, попытался заглянуть внутрь, после чего прогремел взрыв.

По словам полицейских, в обоих случаях взрывные устройства были изготовлены очень профессионально, они срабатывали от изменения положения.