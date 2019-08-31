В Киеве загорелся дом в недостроенном ЖК на Бережанской

Горит утеплитель на одном из домов.

В Киеве на улице Бережанской загорелся дом в недостроенном жилом комплексе. Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"Серьезный пожар в Киеве на ул. Бережанская, 15. Горит 100 м.кв. утеплителя на строительстве ЖК Бережанский", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГосЧС. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, вчера в пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители. Полиция открыла уголовное дело.

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