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2019-08-31
В Киеве загорелся дом в недостроенном ЖК на Бережанской
Горит утеплитель на одном из домов.
В Киеве на улице Бережанской загорелся дом в недостроенном жилом комплексе. Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
"Серьезный пожар в Киеве на ул. Бережанская, 15. Горит 100 м.кв. утеплителя на строительстве ЖК Бережанский", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГосЧС. Причины возгорания пока неизвестны.
Напомним, вчера в пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители. Полиция открыла уголовное дело.
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