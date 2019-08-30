Суд избрал меру пресечения фигурантам дела относительно обвала дома в Дрогобыче

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области 30 августа избрал меру пресечения двум работникам коммунального предприятия ,фигурирующим в расследовании обрушения жилого дома в Дрогобыче.

Суд вынес решение о содержании фигурантов дела под дневным домашним арестом, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

Коммунальщиков обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Согласно ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, обвал дома в Дрогобыче произошел ночью 28 августа на ул. Грушевского, 101. Сразу сообщалось о двух погибших и семерых пострадавших, среди которых - шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года. Позже произошел новый обвал - упала верхняя плита, которая нависала над развалиной.

По факту обрушения дома открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст.208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия - 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города.