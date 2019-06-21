В Черниговской области задержали педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться

Им оказался ранее судимый житель Чернигова, 1968 г.р.

В Черниговской области задержали педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Черниговской области полицейские задержали мужчину, который под видом врача заставлял детей раздеваться для "осмотра".

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В мае этого года в местную полицию стали поступать сообщения о том, что неизвестный мужчина пристает на улицах к девочкам под предлогом медицинского осмотра. Так, 19 июня мужчина представился врачом, завел девочку 2009 г.р., в здание неработающей школы, где заставил ее раздеться.

"Вчера, 20 июня, сотрудниками полиции этот подонок был задержан - мужчина, 1968 г.р., житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей: 11.02.2011року - ст. 156 ч.2; 25.12.2012 года- в 156 ч.2 УК Украины. После этих случаев с детьми работали психологи", - сообщил Аброськин.

Он также поблагодарил тех, кто поддержал петицию для принятия Верховной Радой закона о борьбе с педофилией.

"Спасибо каждому за поддержку петиции закона Дарьи Лукьяненко - только за вчера мы собрали 13490 подписей. Осталось чуть больше 10 тыс. Не будьте равнодушными, давайте вместе защищать наших детей", - подчеркнул замглавы Нацполиции.

Напомним, 13 июня в поселке Ивановка Одесской области 11-летняя Дарья Лукьяненко пошла в танцевальный кружок и пропала. К поискам девочки привлекали правоохранителей, спасателей и авиацию. 19 июня полиция нашла тело ребенка в выгребной яме соседей семьи Лукьяненко. Задержан подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель Николай Тарасов.

В качестве основной причины преступления полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.


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