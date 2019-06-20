Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров
Шестеро мужчин "обчищали" дома, брошенные хозяевами.
В Донецкой области бойцы батальона НГУ "Азов" задержали группу мужчин, которые занимались мародерством. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на своей странице в Фейсбуке.
"Бойцы батальона "Азов", которые держат оборону на Светлодарской дуге, обнаружили и задержали шестерых мужчин. Эти несознательные граждане занимались мародерством, разборкой чужих заброшенных домов в населенном пункте Николаевка Вторая", - сказано в сообщении.
Мародеры грабили дома, оставленные жителями еще в начале войны - люди покидали свои жилища, забрав только вещи первой необходимости.
Подозреваемых передали в полицию Бахмута.
Напомним, сегодня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков, в результате обстрелов погиб украинский военный.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
20.06.2019 01:20
20.06.2019 07:10