В Запорожской области полицейские "накрыли" плантацию марихуаны площадью более 5 ГА

На окраине одного из сел в Мелитопольском районе Запорожской области полицейские обнаружили плантацию марихуаны площадью более 5 ГА, где изъяли более 6000 кустов каннабиса. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Запорожской области.

Фото: zp.npu.gov.ua

Установлено, что члены этой группировки выращивали марихуану и сбывали ее на территорию оккупированного Крыма.

Работники следственного управления ГУНП в Запорожской области и Службы безопасности под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили преступную группировку, члены которой занимались изготовлением наркотиков и сбывали их на территорию оккупированного Крыма.

Фото: zp.npu.gov.ua

Растения выращивали в шести теплицах площадью более 5 гектаров. Теплицы были оснащены системой капельного полива, освещения и отопления, поэтому урожай собирали до трех раз в год.

Фото: zp.npu.gov.ua

Членами группировки оказались мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями Крыма, а один - местный.

Фото: zp.npu.gov.ua

В ходе обысков изъято более 6000 кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудование для выращивания и переработки марихуаны. По ценам «черного рынка», общая стоимость изъятого - почти 7 млн. гривен.

Фото: zp.npu.gov.ua

В настоящее время подозреваемые задержаны правоохранителями, на них открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, зимой на крыше киевской многоэтажки полицейские обнаружили оборудованную теплицу с коноплей. Ее в промышленных масштабах выращивал 54-летний киевлянин. Во время обыска правоохранители изъяли 163 горшка с выращенными растениями и около 30 кг растениеподобного вещества.