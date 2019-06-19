В Луганской области из-за купания в озере отравилось 18 человек

Все больные связывают свое отравление с купанием в озере Песочное.

В Луганской области из-за купания в озере отравилось 18 человек
Фото: Народна правда

18 июня в Луганской области из-за купания в озере с отравлением госпитализировали 18 человек, из которых 15 детей. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Луганской области.

Вечером, 18 июня в отделение полиции поступила информация из Луганского лабораторного центра о том, что в инфекционное отделение госпитализировали 18 граждан, из которых 15 детей.

По предварительной информации все госпитализированные связывают свое отравление с купанием в озере Песочное.

На данный момент сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания. Состояние больных удовлетворительное, Нацполиция утверждает, что их жизни ничего не угрожает.

Напомним, во Львовской области в кафе "Озон" в Каменке-Бугской произошло массовое отравление в результате которого, по состоянию на 18 июня, 23 человека госпитализированы, еще пятеро - лечатся амбулаторно. Пострадавшие начали обращаться в больницу еще 15 июня.

По факту этого отравления полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм. В кафе взяты пробы продуктов и готовых блюд, проведены смывы рабочих поверхностей. Результаты анализов будут известны через несколько дней.


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