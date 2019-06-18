Старейшая жительница Европы умерла в Италии
Марии-Джузеппе Робуччи было 116 лет и 90 дней.
Старейшая жительница Европы Мария-Джузеппе Робуччи умерла в Италии. Долгожительнице было 116 лет и 90 дней, пишет Daily Mail.
Мария-Джузеппе родилась в 1903 году. В 25 лет она вышла замуж и родила пятерых детей: двух дочерей и троих сыновей. Ее муж скончался в 1982 году.
В интервью женщина объясняла свое долголетие верой в Бога, правильной диетой и трезвым образом жизни. "Ешьте мало и только здоровую пищу, ни капли вина и ни сигареты во рту", - говорила она.
Напомним, старейший мужчина мира умер в Японии в январе. Масадзо Нонака скончался в возрасте 113 лет.
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